Merkez sağ Avusturya Halk Partili (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner'in ülkede yaşanan siyasi krizi ilişkin kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye verdiği demeçte, kullandığı İslam karşıtı sözleri tepkilere neden oldu.

Ülkedeki Müslümanları temsil eden resmi kuruluş İGGÖ Başkanı Ümit Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Mikl-Leitner'in ifadelerine tepki gösterdi.

Vural, 700 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı ülkede İslam'ın resmi din olarak kabul edildiğini hatırlatarak, Mikl-Leitner'in kullandığı ifadenin genelleyici ve aşağılayıcı yaklaşımdan da öte ülkedeki Müslümanların değerlerine yönelik doğrudan saldırı anlamına geldiğini kaydetti.

Kullanılan sözün Avusturya'nın temel demokratik değerleri ve çeşitliliklere sahip toplum anlayışıyla çeliştiğine dikkati çeken Vural, son dönemde hem Müslümanlara hem de kurum olarak İGGÖ'ye yönelik saldırıların arttığını vurguladı.

- "MÜSLÜMANLARI NEFRET VE ŞİDDETİN HEDEFİ HALİNE GETİRECEK İFADELER"

Vural, "Ayrıca 'İslam'a karşı mücadele' ilanı, Avusturya'daki Müslümanları doğrudan saldırı ve düşmanlaştırma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor." görüşünü paylaştı.

Mikl-Leitner'in, bu sözleri dil sürçmesi sonucu kullandıysa ya da yanlışlıkla söylediyse ifadesini düzeltmesi gerektiğini belirten Vural, "Aksi takdirde bu açıklama, Avusturya'daki Müslümanların tamamına yönelik karalama ve ayrımcılığın yanı sıra onları nefret ve şiddetin hedefi haline getirecek tehlikeli bir sınır aşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

- AVUSTURYALI MÜSLÜMAN YAZAR VE EĞİTMENDEN TEPKİ

Avusturyalı Müslüman yazar ve eğitmen Gernot Galib Stanfel da sosyal medya hesabı Facebook'tan Mikl-Leitner'in sözlerine tepki gösterdi.

Stanfel, "Maskeler düşüyor mu? Başka bir ülkeye mi göç edelim? Zorla din mi değiştirelim? Kamplara mı gitmeliyiz? Aşağı Avusturya sorunun merkezi haline dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

- SUÇ DUYURUSU

Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana'nın 10'uncu Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırladığı suç duyurusunu takipçileriyle paylaştı.

Yüksek, Mikl-Leitner'in ifadelerine tepki göstererek, hazırladığı evrakla savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

- AVUSTURYA'DA AŞIRI SAĞCILARIN İKTİDARA GELME OLASILIĞI

Avusturya'da ÖVP, SPÖ ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında 25 Ekim 2024'ten bu yana devam eden koalisyon görüşmelerinin dün başarısızlıkla sonuçlanması ve Başbakan Karl Nehammer'in görevlerinden istifa edeceğini açıklaması üzerine, koalisyon görüşmeleri dışında kalan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) için ikinci şans doğdu.

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'a hükümet kurma yetkisinin verilmesi bekleniyor. Ülkede 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimleri birinci sırada tamamlayan aşırı sağcıların, merkez sağ ÖVP ile koalisyon kurması durumunda, ilk defa aşırı sağcı bir lider başbakanlık koltuğuna oturacak.

Uzmanlar, aşırı sağcıların koalisyonun büyük ortağı olarak iktidara gelmesi durumunda ülkedeki Müslümanlara yönelik baskıların artacağını belirtiyor.

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