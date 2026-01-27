İSTANBUL 16°C / 8°C
27 Ocak 2026 Salı
  • İslam karşıtı kampanyaya sıfır tolerans! Avustralya'dan vize engeli
İslam karşıtı kampanyaya sıfır tolerans! Avustralya'dan vize engeli

Avustralya, sosyal medya ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüttüğü belirtilen Sammy Yahood'un vizesini ülkeye gelişinden önce iptal etti.

AA27 Ocak 2026 Salı 13:03 - Güncelleme:
ANKARA (AA) - Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin vizesini, ülkeye gelişinden önce iptal etti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre hükümet, büyük kentlerde İslam karşıtı konuşmalar yapmak üzere ülkeye seyahat planlayan Yahood'a karşı önlem aldı.

Yahood, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya'ya uçağının kalkmasına üç saat kala vizesinin iptal edildiğini belirtti.

Konuşmalarıyla Yahudi ve Hristiyan topluluklarına güç kazandırdığını iddia eden Yahood, vize iptal kararının kendisini "susturamayacağını" savundu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yaptığı açıklamada, nefret söylemi yayan kişilerin Avustralya'da yeri olmadığını vurguladı.

Burke, "Avustralya'ya gelmek isteyen biri, doğru vizeye başvurmalı ve doğru nedenlerle gelmelidir. Nefret yaymak, buraya gelmek için geçerli bir sebep değil." ifadelerini kullandı.

Yahood'un daha önce İslam'ı "cani" ve "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirdiği ve "yasaklanması" yönünde söylemlerde bulunduğu biliniyor.

