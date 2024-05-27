İslam mimarisine sahip son büyük caminin biçimini tamamen değiştirdiler

The Guardian gazetesinin haberine göre, Shadian Ulu Cami'nin bu yıla ait fotoğrafları, uydu görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri, kubbenin kaldırılıp yerine Çin tarzı pagoda çatısının konduğunu, minarelerin kısaltılarak pagoda kulelerine dönüştürüldüğünü ortaya koydu.

Mimarisi değiştirilen Shadian Ulu Cami, nisan ayı içerisinde yeniden açılırken, değişiklilkler kapsamında caminin iç mekanına çok sayıda güvenlik kamerası kurulduğu görüldü.

Ayrıca, camiden ezan yayını için evlere kablosuz hoparlörler dağıtılması da yerel topluluklar arasında gözetim endişelerini artırdı.

Uzmanlar, cami mimarilerine değiştirmeye yönelik politikaların Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin "Çinlileştirme" politikasının bir parçası olduğunu ve son büyük caminin mimarisinin değiştirilerek programın bu ayağının tamamlandığını düşünüyor.

"Çinlileştirme" planı kapsamında Çin genelinde 2018'den bu yana yüzlerce caminin mimarisinin değiştirildiği veya yıkıldığı belirtiliyor.

Çin sınırları içerisindeki en büyük camilerinden birisi olan Shadian Ulu Cami, güneybatı Yünnan eyaletinde adını aldığı Shadian'da yer alıyor.

Caminin de içerisinde yer aldığı kompleks toplamda yaklaşık 20 bin metrekarelik alandan oluşuyor.