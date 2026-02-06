Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama oldu.

Polis, patlamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamada yaralanan çok sayıdaki kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesinde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU DOĞRULANDI

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirten Dar, onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Dar, "İbadethaneleri ve sivilleri hedef almak, insanlığa karşı işlenmiş iğrenç bir suçtur ve İslam ilkelerinin açık bir ihlalidir. Pakistan, her türlü terörizme karşı birleşik bir duruş sergilemektedir. Bu barbarlık bizi yıldırmayacak ve aşırılık yanlıları tüm sorumluluklarıyla hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yaralıların bir an önce iyileşmesi için tüm tıbbi imkanların sağlanması talimatını veren Zerdari, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.