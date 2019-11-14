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İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

İslami Cihad Hareketi, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurdu.

  • AA
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İslami Cihad sözcüsü Musab el-Bureym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını ve bunun yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini söyledi.

Bureym, ateşkesin, İslami Cihad'ın daha önce öne sürdüğü şartlar doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, daha önce yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması için "suikastların durdurulması, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanların hedef alınmaması ve 2018'in sonunda Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda Gazze'deki ablukanın kaldırılması konusunda İsrail'le varılan uzlaşmanın uygulanması" şartlarını getirdiklerini söylemişti.

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