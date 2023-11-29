İslami Cihad Hareketi: İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız

İşgalci İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına ilişkin Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki İsrailli kadın ve çocuklardan oluşan "sivil esirleri" teslim ettiğini dile getirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Hindi, "Esirler konusunda iki taraftan da herkese karşılık herkesin serbest bırakılması denklemini kabul edebiliriz. İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." diye konuştu.

İsrail'in esirleri askeri yöntemle kurtaramadığını ve dolayısıyla bu konudaki tercihinin zor olduğunu ifade eden Hindi, İsrail'in savaşa hazırlanma niyetinde olduğunu göstererek müzakerelerin gidişatını etkilemeye çalıştığını söyledi.

FİLİSTİN HALKININ KARARLILIĞININ, MÜCADELENİN KADERİNİ BELİRLEYECEK



Hindi, "düşmana güven olmadığı için" kendilerinin de her türlü gerilime hazır olduklarının altını çizdi.



Direniş güçlerinin performansı ile Filistin halkının kararlılığının, mücadelenin kaderini belirleyeceğini vurgulayan Hindi, İsrail'in artan kayıpların gölgesinde saldırılara son vermek zorunda kalabileceğine işaret etti.

Direniş güçlerinin savaşçılarının çoğunun siperlerde değil evlerindeyken düzenlenen saldırılarda öldüğünü belirten Hindi, Gazze Şeridi'nin ortalama 35 bin ton patlayıcı kullanıldığı "çılgın bombardımana" tanık olduğuna dikkat çekti.