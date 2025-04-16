İslami Cihad'dan soykırımcı İsrail askerlerine karşı saldırı

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Netzarim Koridoru'nda konuşlanan soykırımcı İsrail ordusuna ait birliklerin roketlerle hedef alındığı aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri, soykırımcı İsrail askeri araçlarının hedef alınması ve Quadcopter tipi 2 dronun ele geçirilmesine ilişkin video da paylaştı.

Soykırımcı İsrail ordusuna ait dronların bölgede istihbarat faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Kudüs Seriyyeleri'nden 9 Nisan'da yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusunda istihbarat faaliyetleri yürüten soykırımcı İsrail'e ait 2 insansız hava aracının ele geçirildiği duyurulmuştu.

ATEŞKESİ BOZAN SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine yaralıların sayısı 116 bin 343'e yükseldi.

Ateşkesi bozan soykırımcı İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.