AA 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:24

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin feshedildiğini belirtti.

CCIF'nin birkaç yıldır "İslamcı" propaganda yaptığını öne süren Darmanin, Bakanlar Kurulunun kararını da paylaştı.

CCIF'den 19 Kasım'da yapılan açıklamada, "Aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF'ye fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Derneğin 29 Ekim'de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedilen açıklamada, CCIF'nin merkez ofisinin yurt dışına taşınması nedeniyle Fransa yönetiminin fesih adımının hiçbir geçerliliğinin olmadığına işaret edilmişti.

Açıklamada, "(CCIF) İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya devam edecek ve Fransa'da eşitlik için ayrımcılığa karşı mücadelenin bütün etapları hakkında uluslararası organları bilgilendirecek." ifadesine yer verilmişti.

Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, CCIF'nin kapatılacağını duyurmuştu.