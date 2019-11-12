İslamofobi’ye karşı on binler yürüdü

Birçok derneğin çağrısıyla ve çok sayıda kesimden kişinin katılımıyla Gare Du Nord tren garından toplanan eylemciler, Nation Meydanı’na yürüdü. Eylemciler, Müslümanlara karşı ırkçı açıklamalar ve saldırıların sona ermesini, başörtülü Müslümanlara ayrımcılık yapılmamasını talep etti. Fransız siyasetçilerin Müslümanları ve İslam’ı hedef alan açıklamalarına ve saldırılara tepki gösteren göstericiler, “Başörtülü Müslüman kadınlar ile dayanışma” sloganları attı ve “Irkçılığa son”, “Müslümanlara karşı ayrımcılığa son”, “İslamofobiye son”, “Müslümanlara karşı şiddete hayır” ve “Başörtüsü siyasi sembol değil” yazılı pankartlar taşıdı.

SARI YELEKLİLERDEN DESTEK

Gösteriye Fransa’da yaşayan Müslümanlar,ın yanı sıra aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI milletvekili Eric Coquerel, Senatör Esther Benbassa, sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, en büyük işçi sendikalarından CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) ve İnsan Hakları Ligi (LDH) yetkilileri ve birçok gazeteci katıldı.

IRKÇILAR FİTİLİ ATEŞLEDİ

Fransız aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul’un Besançon’daki toplantıda, Müslüman bir kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesi ve sözlü saldırıda bulunmasıyla Müslümanları hedef alan açıklamalar artmıştı. Cumhurbaşkanı Macron da “Başörtüsü sokakta beni ilgilendirmez ancak okulda çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir” demişti.