ISNA: İran nükleer anlaşmayı kısmen askıya aldı
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Atom Enerjisi Ajansı'ndaki bir kaynağa dayandırdığı haberinde İran'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi kararı ile nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerini resmi olarak askıya aldığını duyurdu.
- DHA
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynağın, alınan bu kararın yakında resmi olarak da duyurulacağını söylediği belirtildi.
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