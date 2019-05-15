ISNA: İran nükleer anlaşmayı kısmen askıya aldı İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Atom Enerjisi Ajansı'ndaki bir kaynağa dayandırdığı haberinde İran'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi kararı ile nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerini resmi olarak askıya aldığını duyurdu.