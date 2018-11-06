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İspanya açıklarında 17 göçmen öldü

Akdeniz'i geçerek Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan, 2 ayrı bottaki toplam 17 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

  • AA
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İspanya deniz kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre, İber Yarımadası ile Fas ve Cezayir arasındaki Alboran Denizi'nde batan 2 bottaki 13 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi, 80 kişi kurtarıldı.

İspanya'nın Cadiz kenti kıyılarına yakın bir alanda da bindikleri botun batması sonucu 4 göçmen hayatını kaybetti, 22 göçmen sağ olarak denizden çıkarıldı.

Öte yandan El Pais gazetesi, 17 göçmenin de kaybolduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini yazdı.

İspanya, İtalya'nın sert göçmen politikasının ardından Afrika'daki göçmenlerin Avrupa'ya geçişte yöneldiği ülke oldu.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, 1 Ocak-30 Ekim arasında 47 bin düzensiz göçmen lastik botlarla İspanya'ya ulaştı. Bu süre zarfında 600 göçmen ise denizde hayatını kaybetti.

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