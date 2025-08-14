İSTANBUL 30°C / 24°C
Dünya

İspanya alev alev! 10 binden fazla kişi tahliye edildi, hükümet AB'den yardım istedi

İspanya'daki orman yangınlarında 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı. İspanya hükümeti, orman yangınlarının söndürülmesi için Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:59
İspanya alev alev! 10 binden fazla kişi tahliye edildi, hükümet AB'den yardım istedi
Ülkenin kuzeybatısındaki Kastilya ve Leon özerk bölgesi içinde yer alan Leon ve Zamora kentleri çevresindeki orman yangınlarında alevlerin yayılması sonucunda 34 köy boşaltıldı.

6 noktada yangınların devam ettiği bölgede 8 bine yakın kişi geceyi evlerinin dışında geçirdi.

Galiçya özerk bölgesine bağlı Ourense kenti çevresindeki orman yangınları 5'inci günde de devam ediyor.

Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınları nedeniyle yaklaşık 1000 kişi evlerinden uzaklaştırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde 1200 asker yangın söndürme çalışmalarında görev aldı.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, kuzeyden güneye kadar yangınlardan etkilenen bölgelerde 13 otoyolun kapatıldığını duyurdu.

Madrid-Galiçya hızlı tren seferleri de durduruldu.

Ülkenin güneydeki Extremadura özerk bölgesinde de orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Yerel yönetim yetkilileri bu bölgede yaklaşık 900 kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Son olarak Plasencia'da da 100'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

İSPANYA AB'DEN YARDIM İSTEDİ

İspanya hükümeti, orman yangınlarının söndürülmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istedi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, AB'nin iki yangın söndürme uçağı (Canadair) göndereceğini söyledi.

İspanya'da son iki gündür orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

Ağustos ayı başından bu yana yaklaşık 50 bin hektar ormanlık alanın yandığı İspanya, son yılların en büyük yangınlarını yaşıyor.

PORTEKİZ

Portekiz'de orman yangınlarıyla mücadele için 3 Ağustos'ta ilan edilen ve iki kez uzatılan alarm durumu 15 Ağustos akşamı sona erecek.

Ülkenin kuzeyindeki Taboçao'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Arganil'de devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına yoğunluk verildi.

