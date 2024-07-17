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Dünya

İspanya aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Bazı bölgelerde 'alarm' verildi

İspanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde alarm verildi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
İspanya aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Bazı bölgelerde 'alarm' verildi
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İspanyol EFE haber ajansının haberine göre, Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden (AEMET) ülkede etkili aşırı sıcaklara ilişkin uyarı yayımlandı. Ülkedeki bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Endülüs bölgesinde bulunan Cordoba ve Jaen şehirlerinde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde 38 ile 39 derece arasında değişecek sıcaklıklar nedeniyle de "sarı alarm" verildiği bildirildi.

SARI ALARM UYARISI DEVAM EDECEK

Ülkenin iç kesiminde yer alan Castilla La Mancha bölgesinde ise sıcaklıkların 36 ile 38 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, bölgede aşırı sıcaklıklar için verilen "sarı alarmın" devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bahsi geçen bölge ve kentlerde yaşayanlar sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyarıldı.

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