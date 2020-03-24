İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5139
  • EURO
    7,0579
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87755.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?
Dünya

İspanya, Avrupa'nın yeni salgın merkezi mi oluyor?

İspanya'da bir günde 462 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Avrupa'nın yeni salgın merkezi olmasından endişe ediliyor.

IHA24 Mart 2020 Salı 12:19 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:22
ABONE OL

Çin’den Avrupa’ya kadar yayılan korona virüs etkilerini arttırarak devam ediyor. Avrupa’da korona virüsünden en fazla etkilenen İtalya’da can kaybı artarken, ülkedeki sağlık sistemi de çöktü. İtalya’nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’nın Avrupa’nın tehlike merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor. Ülkede dün en kötü verilerin elde edildiği ve bir günde 462 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir günde kaydedilen 462 can kaybının ardından ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 311’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının ise 35 bin 136 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Barselona sokakları sessizliğe gömüldü. Barselona’nın ünlü caddeleri ve meydanları ıssız kaldı. Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömüldü. Başbakan Pedro Sanchez, “Önümüzde zor günler var” demişti.

Can Ataklı'dan skandal sözler! EBA TV'deki başörtülü öğretmenden rahatsız oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.