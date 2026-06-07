İspanya Başbakanı Sanchez'den destek! Filistin'e destek veren festivalde sahne aldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İnstagram'daki sosyal medya hesabından, bu yıl "Gazze'deki sessizliği kırın", "Savaşa hayır" ana mesajını seçen, sponsor veya sanatçı düzeyinde İsrail'in katılımını reddeden ve Filistin'e çok açık destek veren Primevera Sound Müzik Festivali'nin son günündeki konserlere katılımıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

İspanya Başbakanı Sanchez, festivalde kısa süreliğine sahneye çıkan, Filistin'in El Fetih hareketinin önde gelen siyasi figürlerinden, iki devletli çözümü savunan Filistinli siyasetçi Mervan Barguti'nin oğlu Arap Barguti'nin, Filistin'e verdiği destekten dolayı Barselona kentine ve insanlarına teşekkür ettiği konuşmayı paylaşarak, "Sesini yükselttiğin için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Pedro Sanchez, paylaşımında şunları kaydetti:

"Primavera Sound, müzikten çok daha fazlası. Yetenek, yaratıcılık ve dünyaya açık, çeşitli ve canlı bir Barselona ve İspanya'yı göstermenin bir yolu. Festivalin uluslararası başarısı, kültürü bir buluşma, birlikte yaşama ve özgürlük alanı olarak anlayan çoğulcu bir toplumu yansıtmasındandır. Her yıl bunu mümkün kılan herkese ve festivalin barış, dayanışma ve bizi birbirimize yaklaştıran ve birleştiren bir kültürü savunma gibi değerlere olan bağlılığına teşekkür ederiz."

Konsere, eşi Begona Gomez ile birlikte giden Sanchez, burada gençlerle, sanatçılarla ve organizatörlerle de görüştü.