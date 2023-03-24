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Dünya

İspanya basınından Türkiye analizi: Portekiz'den büyük bir alan yeniden inşa edilecek

İspanya'nın El Pais Gazetesi, Türkiye'de yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler hakkında bir analiz kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutların 1 yıl içinde tamamlanacağına dair sözlerine yer verile analizde, 'Türkiye, depremden sonra Portekiz'den daha büyük bir alanı yeniden inşa etmek için hızlanıyor' ifadeleri kullanıldı.

aksam.com.tr24 Mart 2023 Cuma 01:56 - Güncelleme:
İspanya basınından Türkiye analizi: Portekiz'den büyük bir alan yeniden inşa edilecek
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İspanya merkezli yayın organı El Pais gazetesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri manşete taşıdı.

"Türkiye, depremden sonra Portekiz'den daha büyük bir alanı yeniden inşa etmek için hızlanıyor" başlığıyla verilen haberde, depremlerden milyonlarca kişinin etkilendiği ifade edildi.

Söz konusu haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerindeki konutların 1 yıl içerisinde inşa edileceği yönündeki sözü hatırlatıldı.

BARSELONA ŞEHRİNE EŞ DEĞER

Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeybatısını sallayan ve yaklaşık 60.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremden bir buçuk ay sonra enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğinin belirtildiği haberde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın hesaplamalarına da yer verildi. BM'nin hesaplamasında beton, tuğla, metal ve ahşap kalıntısının toplamının 200 milyon tona ulaşacağı belirtildi. Molozların hacim olarak Barselona şehrine eş değer olduğu da ifade edildi.

Türkiye'de meydana gelen depremlerde 3.3 milyon kişinin yerinden olduğuna işaret edilen haberde, bu sayının Madrid veya Barselona'nın nüfusuna eş değer olduğu belirtildi.

Depremlerde yarım milyondan fazla evin yıkıldığının veya ağır hasar aldığı için yıkılmak zorunda kaldığının vurgulandığı haberde, söz konusu depremler nedeniyle birçok kamu binasının, havaalanın, fabrikaların ve önemli alt yapı tesislerinde de hasar meydana geldiği ifade edildi.

"YIKIMIN BOYUTU ÇOK BÜYÜK"

Depremlerden etkilenen alanın büyüklüğünün 110 bin kilometrekare olduğuna dikkat çekilen haberde, söz konusu alanın Avusturya veya Portekiz'den daha büyük olduğuna yer verildi.

Yakın zamanda deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto López'in "Yeniden yapılanma çalışmalarına konsantre olabileceğiniz diğer yerlere benzemiyor." sözlerinin yer verildiği haberde, Dünya Bankası tarafından yapılan ilk hasar tahmini raporunun detayları da paylaşıldı. Buna göre depremlerin doğrudan etkisi 34 milyar dolar olarak kaydedildi.

Haberin devamında López'in, şu ifadelerine yer verildi:

"Değerlendirme birçok açıdan henüz tamamlanmadı. Sadece binalar üzerinde değil, aynı zamanda insanlar üzerinde de etkinin daha ayrıntılı bir analizine ihtiyaç vardır. Ve eskisi gibi yeniden inşa edilemeyeceği için yeniden inşanın maliyeti daha da yüksek olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl içinde yarım milyon konut yapma sözünün yer aldığı haberde, konutların bir kısmının TOKİ tarafından, bir kısmının ise özel firmalar tarafından yapılacağı belirtildi.

Haberin devamında López'in "Zemin, deprem sırasında sanki sıvıymış gibi davrandı ve binalar tüm desteğini kaybetti, bu nedenle teknisyenlerimiz bu alanlarda yeniden inşa etmenin mümkün olmayacağını açıklıyor" sözlerine yer verilirken, deprem felaketinin büyüklüğüne vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pazartesi günü Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'ndaki konuşmasının da yer aldığı haberde, Türkiye'ye 6 milyar avroluk yardım taahhüdünde bulunulduğu ifade edildi.

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