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Dünya

İspanya, BM'ye soykırım tasarısı sunacak... ''Duyarsız kalmayacağız'' diyerek duyurdu

İspanya, Gazze'de yaşananlara ilişkin karar tasarısını BM Genel Kuruluna sunacağını açıkladı. Ülkesinin bu soykırıma duyarsız kalmayacağını vurgulayan İspanya Başbakanı Sanchez, söz konusu tasarının Gazze'de sivillerin ve masum insanların öldürülmesinin durdurulması ve çok taraflı yoldan insani yardımların ulaştırılması için acil önlemler önermeyi amaçladığını duyurdu.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
İspanya, BM'ye soykırım tasarısı sunacak... ''Duyarsız kalmayacağız'' diyerek duyurdu
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet olarak Gazze'de yaşananlara ilişkin bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunmaya karar verdiklerini açıkladı.

Sanchez, Meclis Genel Kurulunda yapılan bir oturumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından gelen soruya cevap verdi.

Gazze'de özellikle son haftalarda daha fazla "insanlık felaketine" şahit olduklarını ifade eden Sanchez, "Uluslararası toplumun Filistin'de yaşananlara daha fazla duyarsız kalamayacağını düşünüyorum. En azından İspanya, duyarsız kalmayacak." dedi.

BM Genel Kuruluna Gazze ile ilgili bir karar tasarısı sunacaklarını söyleyen Sanchez, bu tasarının Gazze'de sivillerin ve masum insanların öldürülmesinin durdurulması ve çok taraflı yoldan insani yardımların ulaştırılması için acil önlemler önermeyi amaçladığını duyurdu.

Filistin Devletini birlikte tanıyan İspanya ve İrlanda'nın, Gazze saldırısının başlangıcından bu yana İsrail'den hem silah alımını hem de satışını dondurma kararı alan tek Avrupa ülkeleri olduklarını dile getiren Sanchez, "Bu karar, uluslararası insancıl hukuka uyum konusunda uluslararası sorumluluğun etik ilkelerini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda demokratik değerlerimizi de savunmak ve vurguladığım teknolojik egemenliğe yönelik bilinçli bir stratejidir. İspanya, Orta Doğu'da barışa ve Filistin'in geleceğine en bağlı ülkelerden biridir." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı, "Gazze işgalini en net şekilde kınayan ülkelerden biri olduk ve olmaya devam ediyoruz. Güney Afrika'nın İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya biz de katıldık. İsrail'in saldırıları devam ederken Filistin Devleti'ni tanıdık. Filistin yönetimiyle ilk resmi bağlantıları burada kurduk. Madrid'de ikili zirve yaptık. BM Filistinli Mülteciler Ajansına yapılan engellerin kaldırılması yönündeki girişimlerimizi o zamanda yaptığımız gibi bugün de yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ'DEN İSRAİL İLE SİLAH ALIŞ VERİŞİ İDDİALARINA YALANLAMA

Sanchez, ayrıca İsrail'in Gazze'yi işgalinin başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İspanya'nın bu ülke ile olan silah alışverişini durdurduğunu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Jandarma tarafından satın alınan ancak daha sonra iptal edilen İsrailli bir firmadan mermi alımı dışındaki tüm haber ve belgelerin yanlış olduğunu belirten Sanchez, diğer satın alımların kaska takılan aydınlatma cihazı, çelik yelek, patlayıcı tarayıcıları gibi malzemelerin barışı koruma misyonlarında görev alan İspanyol Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını, İsrail'de üretilen malzemeler olmadığını söyledi.

Sanchez, "Bu konuda net ve kesin olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü iki devleti tanıyan, Filistin davasına bağlı bir hükümetiz. Ayrıca bunun, iyisiyle kötüsüyle uluslararası toplum tarafından, özellikle de bu insani krize doğrudan müdahil olan Orta Doğu ülkeleri tarafından kabul gören bir şey olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

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