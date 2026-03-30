İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4717
  • EURO
    51,1369
  • ALTIN
    6516.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya freni çekti! ABD uçaklarına hava sahası kapatıldı
İspanya hükümeti, İran'a yönelik saldırılara katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı. Kararın ardından ABD'nin, Moron de la Frontera'ya B-52 ve B-1 bombardıman uçakları konuşlandırma planından vazgeçtiği belirtildi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
ABONE OL

İlk El Pais gazetesinde çıkan daha sonra İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına doğrulatarak verdiği haberde, daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilya) deniz ve hava üslerini kullanmasını yasaklayan İspanya hükümetinin ayrıca Avrupa ülkelerinde konuşlanmış ABD uçaklarına İspanyol hava sahasını kapattığı belirtildi.

Haberde, "savaşa hayır" duruşunda kararlılık gösteren İspanya hükümetinin, hava sahasını ABD savaş uçaklarına kapatarak yeni bir adım attığı ifade edildi.

El Pais gazetesinin haberinde, İspanya hükümetinin kararının ardından ABD yönetiminin Madrid ile istişarede bulunarak Moron de la Frontera'ya B-52 ve B-1 bombardıman uçakları konuşlandırma planından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Haberde, İspanya'nın hava sahasını kapatma kararının tek istisnasının acil durumlar olduğu, bu koşullarda ABD uçakların geçişine veya inişine izin verileceği iddia edildi.

Ayrıca, ABD uçaklarının İran'dan geri dönüşlerinde İspanya hava sahasına girmeden, Cebelitarık Boğazı'ndan (İngiltere'ye bağlı) geçtikleri belirtildi.

İspanya'nın Rota ve Moron de la Frontera deniz ve hava üslerinin kullanımına izin vermeyi reddetmesi, iki ülke arasındaki kriz yaratmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez İspanya'yı eleştirmiş ve ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmişti.

  • İspanya hava sahası kapatma
  • ABD saldırıları
  • İspanya hükümeti
  • ABD uçakları
  • İran saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.