İspanya hükümeti Trump'a resti çekti: Şantaja boyun eğmeyeceğiz

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından olan Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya, saldırgan bir ülkeden gelecek şantajı veya ders verme girişimlerini kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik istiyorsa, öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

Sumar ittifakı üyesi Kültür Bakanı Ernest Urtasun da sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, ABD Başkanı Trump'ın İspanya hükümetine yönelik sözlerinin "zorbalık içerdiğini, tehditlerinin pek etkisi olmayacağını" belirtti.

Urtasun, ülkesinin savunma ve güvenlik konularında egemenliğini kullanacağını, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ile barış ve insan haklarının yanında olacağını, bunun da "İran'a karşı yasa dışı saldırıya katılmamak anlamına geldiğini" söyledi.

Diğer bir Sumar üyesi, Sosyal Haklar Bakanı Pablo Bustinduy ise paylaşımında, Trump'a destek açıklamaları yapan muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partileri hedef aldı.

Bustinduy, İspanya Anayasası'nın, egemenliğin halkta olduğunu ve devlet yetkilerinin halktan kaynaklandığını belirten ilk maddesini paylaşarak, "Bakalım şimdi kimler vatansevermiş? Ne garip bir dünya. Vatan adına en yüksek sesle bağıranlar egemenliğimizi pazarlık kozu olarak kullanıyor." görüşünü paylaştı.

İSPANYOL İŞ İNSANLARI ENDİŞELİ

Bu arada İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEOE), İspanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu (CEPYME) ve Ulusal Serbest Çalışanlar Federasyonu (ATA) da yaptıkları ortak açıklamada, ABD'nin İspanya ile ticari ilişkileri bozma olasılığından duydukları "derin endişeyi" ortaya koydu.

Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nin dost bir ülke ve ekonomik ve siyasi açıdan kilit bir ortak olduğunu vurgulamak istiyoruz ve ticari ilişkilerimizin nihayetinde hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine inanıyoruz. Geçiş kararları alırken ve bir pozisyon belirlerken Avrupa Birliği ile çalışmak her zamankinden daha gerekli. Hükümetin bu durumu çözebileceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez'in de ABD Başkanı Trump'ın sözlerine karşı yarın sabah yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan, açıklama yapacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadesini kullanmıştı.