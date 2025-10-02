İspanya, İsrail için harekete geçti! Sumud Filosu soruşturmaya dahil edildi

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın amacının olayların kapsamını ve hangi koşullar altında meydana geldiğini belirlemek olduğu bildirildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği olası uluslararası insan hakları ihlallerine ilişkin delil kaynaklarının korunması ve uluslararası mahkemelerle yargılama süreçlerinde işbirliği yapılması amacıyla 18 Eylül'de başlatılan soruşturmaya Gazze'ye doğru giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin alıkonulması da dahil edilmiştir.



Bu amaçla, etkilenen gemilerin bayrağı, müdahalenin gerçekleştiği deniz koordinatları, gemilerde seyahat eden kişilerin uyruğu, sevkiyatın niteliği, yükü ve İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk yardımı hakkında bilgi talep edilmiştir."

Başsavcılık, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin, Ceza Kanunu'nun 607. ve devamı maddeleri uyarınca suç teşkil edebilecek, uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun ciddi ihlallerini oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla 18 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail askerlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

