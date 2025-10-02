İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6109
  • EURO
    48,85
  • ALTIN
    5140.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya, İsrail için harekete geçti! Sumud Filosu soruşturmaya dahil edildi
Dünya

İspanya, İsrail için harekete geçti! Sumud Filosu soruşturmaya dahil edildi

İspanya'da Başsavcılık, İsrail'in Gazze'de işlediği uluslararası suçlarla ilgili 18 Eylül'de açtığı soruşturmaya Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı da dahil etti.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
İspanya, İsrail için harekete geçti! Sumud Filosu soruşturmaya dahil edildi
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın amacının olayların kapsamını ve hangi koşullar altında meydana geldiğini belirlemek olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği olası uluslararası insan hakları ihlallerine ilişkin delil kaynaklarının korunması ve uluslararası mahkemelerle yargılama süreçlerinde işbirliği yapılması amacıyla 18 Eylül'de başlatılan soruşturmaya Gazze'ye doğru giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin alıkonulması da dahil edilmiştir.

Bu amaçla, etkilenen gemilerin bayrağı, müdahalenin gerçekleştiği deniz koordinatları, gemilerde seyahat eden kişilerin uyruğu, sevkiyatın niteliği, yükü ve İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk yardımı hakkında bilgi talep edilmiştir."

Başsavcılık, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin, Ceza Kanunu'nun 607. ve devamı maddeleri uyarınca suç teşkil edebilecek, uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun ciddi ihlallerini oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla 18 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail askerlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.