AA 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:32

İspanya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Hükümeti, istikşafi görüşmeler çerçevesinde ikili diyaloğu yeniden başlatma kararlarına ilişkin Türk ve Yunan hükümetlerinin açıklamalarını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşmelerin başlatılması yönünde gösterdikleri çabalardan dolayı AB dönem başkanı olarak Almanya'ya, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e, AB Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a teşekkür eden İspanya hükümetinin, meyvelerini vermeye başlayan bu çabalara her zaman aktif destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "İspanya, her iki tarafın attığı bu önemli adımın Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azalmasına yardımcı olacağını umuyor." denildi.