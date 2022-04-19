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Dünya

İspanya, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gelecek günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceği ve buradaki büyükelçiliğin yeniden açılacağı bildirildi.

AA19 Nisan 2022 Salı 18:46 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 18:47
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Sanchez, yaptığı açıklamada, İspanyol toplumunun Ukrayna halkıyla yakınlığının ve hükümetin vaadinin bir göstergesi olarak İspanya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kısa bir sürede tekrar açılacağını ifade etti.

İspanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı 25 Şubat'ta Kiev'deki büyükelçiliğini kapatmış, büyükelçi Silvia Cortes Marin ve diğer personelini geri çekmişti.

Öte yandan, hükümet kaynaklarınca İspanyol basınına verilen bilgiye göre, Sanchez gelecek günlerde Kiev'e gidecek ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

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