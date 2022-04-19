İspanya, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açacak

Sanchez, yaptığı açıklamada, İspanyol toplumunun Ukrayna halkıyla yakınlığının ve hükümetin vaadinin bir göstergesi olarak İspanya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kısa bir sürede tekrar açılacağını ifade etti.

İspanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı 25 Şubat'ta Kiev'deki büyükelçiliğini kapatmış, büyükelçi Silvia Cortes Marin ve diğer personelini geri çekmişti.

Öte yandan, hükümet kaynaklarınca İspanyol basınına verilen bilgiye göre, Sanchez gelecek günlerde Kiev'e gidecek ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

