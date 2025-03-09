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Dünya

İspanya, Lazkiye'deki olayların araştırılmasını ve sorumlularının cezasız kalmamasını istedi

İspanya hükümeti, Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olayların araştırılmasını ve sorumluların cezasız kalmaması çağrısı yaptı.

AA9 Mart 2025 Pazar 21:27 - Güncelleme:
İspanya, Lazkiye'deki olayların araştırılmasını ve sorumlularının cezasız kalmamasını istedi
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İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, Suriye'de son günlerde yaşanan şiddet olaylarından endişe duymaktadır. Bu olaylar araştırılmalı ve sorumluları cezasız kalmamalı." ifadeleri yer aldı.

"Her türlü farklılık barışçıl yollarla çözülmelidir." görüşüne yer verilen açıklamada, "tüm Suriye vatandaşlarının katılımıyla barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçişin desteklediğinin" altını çizildi.

- CEBLE SALDIRISI VE LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmuştu.

  • Suriye olayları
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