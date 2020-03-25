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Dünya

İspanya NATO'dan acil yardım talebinde bulundu

İspanya tıbbı malzeme ve solunum cihazı için NATO'dan acil yardım talebinde bulundu.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:02 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:03
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Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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