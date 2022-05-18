İspanya, Rusya'nın 27 İspanyol diplomatı sınır dışı etme kararına tepki gösterdi

Hükümet adına Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın aldığı toplamda 27 İspanyol diplomatın sınır dışı edilmesi kararının "İspanya tarafından reddedildiği" ifade edildi.

Rusya yönetiminin bu kararı alırken, geçtiğimiz nisan ayında Madrid'deki Rusya Büyükelçiliğinde görevli Rus diplomatların sınır dışı edilmesine mütekabiliyet gerekçesini öne sürdüğünü belirten İspanya hükümeti, "O tarihte İspanyol yetkililerce alınan karar güvenlik sebeplerine dayansa da şu anda buna uygun bir gerekçelendirme olmamıştır." görüşünü savundu.

İspanya'nın diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin belirlendiği Viyana Sözleşmesi'ne her zaman "tam saygı gösterdiğini" belirten hükümet, Rusya'da sınır dışı edilen İspanyol diplomatların profesyonelliğine ve uluslararası yasalara saygı gösterilmesini istedi.

Rusya yönetimi, Moskova'daki İspanya Büyükelçiliği ve St. Petersburg'daki toplam 27 İspanyol diplomat için "istenmeyen kişi" kararı alıp, 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

İspanya'nın Moskova Büyükelçisi ise görevine devam edecek.