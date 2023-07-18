İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9059
  • EURO
    30,2223
  • ALTIN
    1709.88
  • BIST100
    6365
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya, Ukrayna'ya 4 Leopard tankı gönderecek
Dünya

İspanya, Ukrayna'ya 4 Leopard tankı gönderecek

İspanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya bugün bir sahra hastanesi gönderdiğini, haftaya da 4 'Leopard 2A4' tipi tank ve başka askeri malzemeler ulaştıracağını bildirdi.

AA18 Temmuz 2023 Salı 19:20 - Güncelleme:
İspanya, Ukrayna'ya 4 Leopard tankı gönderecek
ABONE OL

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya geçen nisanda gönderilen 6 "Leopard 2A4" tipi tanktan sonra 4 tankın daha gelecek hafta içinde yola çıkacağı duyuruldu.

Açıklamada, 4 Leopard tank ile 10 zırhlı personel taşıyıcı ve çok sayıda zırhlı arazi aracı, hafif kamyonlar ve ambulansların Ukrayna'ya sevk edileceği, hafif silahlar ve ağır kalibreli mühimmat içeren sevkiyatların da yaz boyunca süreceği ifade edildi.

İspanya, Ukrayna'ya bugün, acil ameliyat kapasitesi, temel ameliyat sonrası tesisleri, eczane, sterilizasyon, laboratuvar ve yatış kapasitesi güçlendirilmiş bir sahra hastanesi gönderdi.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Toledo kentinde basına verdiği demeçte, yıllık 2 bin Ukraynalı askere eğitim verilmesiyle ilgili İspanya'nın vaadinin yüzde 90'ının gerçekleştiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.