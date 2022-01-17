İspanya ve Almanya'dan Rusya'ya ortak çağrı

AA 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:25

Scholz, Almanya Başbakanı olarak İspanya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Sanchez ve Scholz, Rusya'ya Ukrayna sınırında gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Scholz, "Olası bir askeri müdahaleyi önlemek için gereken her şey yapılmalı. Şu andaki misyonumuz bu." dedi.

Hükümet olarak bu konuda çok temkinli hareket ettiklerini belirten Scholz, Rusya'nın Ukrayna sınırına ordu göndermesini "çok ciddi bir durum" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Scholz, Ukrayna'nın sınır güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı gösterilmesi gerektiğini, herhangi bir askeri müdahalenin herkes için acı sonuçlar yaratacağını ve amaçlarının bunu engellemek olduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı Sanchez de benzer görüşleri savunup, "olağanüstü önem arz eden bu konunun çözüme kavuşması için tüm diyalog kanallarının açık tutulmasının" altını çizdi.

Sanchez, Avusturya'da yasallaşması beklenen 18 yaş üzerine aşı zorunluluğuna ilişkin ise "Aşı zorunluluğu her ülkenin ve her toplumun kendi içinde alması gereken bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

- DJOKOVİÇ OLAYINDA SANCHEZ VE SCHOLZ'DAN AVUSTRALYA'YA DESTEK

Diğer yandan Sanchez ve Scholz, uluslararası medyanın gündeminde olan Sırp tenisçi Novak Djokoviç'in Avustralya hükümeti tarafından vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından onaylanmasıyla ülkesine geri dönmek zorunda kalması ve yaşanan gelişmelere cevap verdi.

İki lider, Avustralya hükümetinin ve mahkemenin kararlarına herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Scholz, "Bu olay bize bir şeyi gösterdi ki kimse (Ben taşıyıcı değilim, bulaştırmam diyemez) ve bu olduğunda çok ciddi bir şeydir. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için aşı olun." derken, Sanchez de "Kurallar uygulanmak içindir. Hiç kimse kuralların üzerinde değildir. Eğer Djokoviç İspanya'da oynamak isterse kuralları uygulamak zorundadır." ifadelerini kullandı.