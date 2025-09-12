İSTANBUL 28°C / 21°C
Dün, İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 Eurovision'a İrlanda'nın katılmayacağını bildirmişti. Bugün Hollanda'dan benzer bir açıklama geldi. Hollanda, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak. İspanya Kültür Bakanı da İsrail'in Eurovision şarkı yarışması gibi uluslararası tüm etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söylemişti.

AA12 Eylül 2025 Cuma 15:03 - Güncelleme:
Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS'tan yapılan açıklamada, "Gazze'de devam eden ciddi insani trajedi" gerekçesiyle İsrail'in mevcut durumda Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını savunamayacakları belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na Hollanda'nın da Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda gibi katılmayacağı ifade edildi.

Bu yıl yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı aktarılan açıklamada, bunun Eurovision'un apolitik yapısına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesi" nedeniyle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden büyük endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

