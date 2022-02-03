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Dünya

İspanya'da 10 yıldır tartışılan yasa değiştirildi

İspanya'da ekonomik krizin yaşandığı 2008-2014'te dönemin sağ hükümeti tarafından kabul edilen ve sol partiler tarafından büyük tartışmalara neden olan iş yasasında değişikliğe gidildi.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 21:52 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 21:52
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Ülkede iki yıldır iktidarda olan sol koalisyon hükümeti, 10 yıldır yürürlükte olan iş yasasında yaptığı reformları sadece 1 oy farkla (175'e karşı 174) meclisten geçirdi.

Azınlık hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos (UP), normalde kendisine destek veren Katalan ve Bask ayrılıkçı partileri bu kez karşısına alırken, Vatandaşlar (C's) Partisinin desteğiyle yasa değişikliğini kabul ettirecek çoğunluğu yakaladı.

PSOE ve UP, öncelikli koalisyon vaadi olan ve işçi sendikalarının da desteğini aldıkları iş reformundaki değişikliğin kabul edilmesini "tarihi" olarak değerlendirdi.

Ekonomik krizin yoğun alarak yaşandığı 2012 yılında dönemin başbakanı Mariano Rajoy'un girişimiyle çıkarılan ve 10 yıldır yürürlükte olan yasa PSOE ve UP tarafından "işten çıkarılmayı kolaylaştırdığı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Meclisten geçen reform sonrasında kısa süreli işe alınan işçilerin kalıcı olma olasılığını artıran unsurlar getirilirken, ücretler de sektör geneline göre belirlenecek.

İş yasasındaki reformun temel aktörü olan Unidas Podemos lideri, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, mecliste yaptığı konuşmada, "Bu, işçi haklarının geri alınmasına yönelik ilk işçi reformudur. İş insanlarının ve sendikaların aylarca süren müzakerelerin ardından açık onayını getiren bir reform. Karmaşık ama çok emek isteyen bir iş oldu. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu anlaşma siyaset için büyük bir ders. Siyaset, diyalog ve anlaşmalar yapmaktır, partizanlık veya hakaret değildir." dedi.

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