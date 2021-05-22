İspanya'da antik Roma hamamı ve mezarları keşfedildi

DHA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:44

İspanya'nın Cadiz ilinde bulunan Trafalgar Burnu'ndaki Los Canos de Meca sahilinde yapılan arkeolojik kazılarda antik Roma hamamı ve binlerce yıl öncesine ait birçok mezar bulundu. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kazılar, Cadiz Üniversitesi'ne bağlı Arkeoloji ve Prehistorya Laboratuvarı'nın (LABAP) 'Arqueostra' projesi kapsamında yürütüldü. Los Canos de Meca sahilinde bulunan deniz fenerinin etrafında yapılan kazılarda, bulunan mezarların yaklaşık 4 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Ayrıca Roma hamamına yakın bölgedeki kazılarda 1,5 ila 1,8 metre derinliğinde, iki tuz havuzunun da ortaya çıktığı ifade edildi. Cadiz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bu havuzlarda bazı kalıntıların da görüldüğü belirtildi.

'MÜKEMMEL ŞEKİLDE KORUNMUŞ'

Arkeolojik kazılar kapsamında bulunan mezarlarda 7 kişiye ait kemiklerin ele geçirildiği ve ayrıca mezarlarda, ölenlere ait olduğu düşünülen kolyeler, boncuklar ve süs eşyalarının da bulunduğu açıklandı. Cadiz Üniversitesi, yapılan keşifte ele geçirilen eşyaların ve ortaya çıkan yapıların 'mükemmel şekilde' korunmuş olduğunu bildirdi. Endülüs Kültür ve Tarihi Miraslar Bakanı Patricia del Pozo, kazı alanına yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Etkileyici bir ziyaretti. Cadiz'in bu doğal mücevheri içindeki önemli bulguları gerçekten yerinde görmek istedik. Her şey mükemmel durumda. Bu harika. Cadiz bizi şaşırtmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.