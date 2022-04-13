İspanya'da bir ilk! Üretime başlayacak

Saitec Offshore Technologies ve RWE Renewables tarafından başlatılan DemoSATH projesi kapsamında İspanya'nın Bask bölgesinde bulunan Bilbao Limanı'nda 2020 sonunda kurulum çalışmalarına başlandı.

DemoSATH ile 2 megavatlık bir yüzer deniz üstü rüzgar türbini Bilbao Limanı'nda inşa edilerek, kıyıdan iki mil ötede bulunan 85 metre derinliğindeki BiMEP açık deniz test alanına yerleştirilecek.

Hibrit bağlama halatlarıyla deniz yatağına monte edilecek türbin, bu sayede aşırı rüzgar ve dalga etkilerinden korunmuş olacak.

Türbinin Bilbao Limanı'nda inşaat çalışmalarına devam edilirken, İspanya'nın şebekeye bağlanan ilk yüzer deniz üstü rüzgar türbini de üretime yıl sonuna kadar geçmiş olacak.

DemoSATH Proje Direktörü Jesus M. Lopez-Tafall Martinez, BEST For Energy projesi kapsamında İspanya'ya yapılan ziyarette projenin gidişatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Saitec Offshore Technologies ve RWE Renewables'ın bir araya geldiği projede 100 kişinin çalıştığını kaydeden Lopez-Tafall, 30'dan fazla şirketin inşaat ve montaj sürecine dahil olduğunu söyledi.

Lopez-Tafall, bu şirketlerin yüzde 75'inin yerli arz zincirine dahil olduğunu ifade ederek, "Bu şirketler de inşaat alanının en fazla 25 kilometre ötesinde bulunuyor." dedi.

DemoSATH türbininin İspanya'nın şebekeye bağlanan ilk prototip deniz üstü rüzgar türbini olacağını vurgulayan Lopez-Tafall, "2 megavatlık bir türbinin kurulumunu yapacağız. Bu türbin prototip olması nedeniyle ikinci el bir türbin. Temel yapımız 64 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde." ifadelerini kullandı.

Lopez-Tafall, türbin ile birlikte platformun Bask bölgesindeki BiMEP açık deniz test alanına bağlanacağını aktararak, "Kurulum bölgesindeki çevresel koşullar oldukça sert. Bu nedenle sistemimiz 20 metreden de fazla bir dalga yüksekliğine göre tasarlandı. Tüm kurulum ve üretime başlanması sürecinin bu yıl içinde tamamlanmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Saitec Offshore Technologies için bir sonraki adımın GEROA Projesini hayata geçirmek olduğunu belirten Lopez-Tafall, "Bu proje de Bask bölgesi açıklarında, kıyıdan 10 mil ötede yapılacak. Projeyle yaklaşık 50 megavatlık bir yüzer deniz üstü rüzgar santrali kurulumu gerçekleşecek ve bu da İspanya'daki ilk deniz üstü rüzgar tarlası olacak. Saitec Offshore Technologies'in dahil olduğu bir başka proje de ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Barbara Country kıyılarında gerçekleştirilecek. Bu proje ile de yaklaşık 21 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek toplam 60 megavatlık bir kurulum gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (BEST For Energy) projesi kapsamında İzmir'in yenilenebilir enerji sektör temsilcileri İspanya'daki kuruluşlarla bir araya gelerek sektördeki potansiyel iş birliği alanlarını ele alıyor.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti Mali İş Birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen rekabetçi sektörler kapsamında desteklenen proje, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (ENSİA) ortaklığıyla uygulanıyor. Proje dahilinde İspanya'ya düzenlenen çalışma ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İZKA'dan yetkililer ile Türkiye'den 25 temiz enerji sektörü iş temsilcisi yer alıyor.