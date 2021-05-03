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Dünya

İspanya'da boğa güreşleri 19 ay sonra yeniden başladı

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yasaklanan boğa güreşleri yeniden başladı.

DHA03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:11
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İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan boğa güreşleri, 19 ayın ardından tekrar başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle düzenlenen boğa güreşleri, salgın nedeniyle ekonomik açıdan sorun yaşayan sektöre destek amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Madrid'deki La Ventas arenasında gerçekleştirilen organizasyona Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle 6 bin kişi alındı. Öte yandan, ülkede Kovid-19 öncesi son boğa güreşi Şubat 2020'de Madrid'in Valdemorillo arenasında organize edilmişti.

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