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Dünya

İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için gösteri düzenlendi

İspanya'daki Hayvan Hakları ve Çevre Partisinin (PACMA) çağrısıyla boğa güreşlerinin kaldırılması talebiyle başkent Madrid'de gösteri düzenlendi.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için gösteri düzenlendi
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Dünyadaki en büyük boğa güreşi arenalarından biri olan Las Ventas'ın önünde toplanan binlerce kişi, boğa güreşlerinin ülke genelinde yasaklanmasını istedi.

PACMA'nın son yıllarda geleneksel hale getirdiği gösteriye katılanlar "Vahşete son", "İspanyolların yüzde 92'si boğa güreşine gitmiyor", "Boğa güreşleri kaldırılsın", "Boğaları seviyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş yaptıktan sonra Las Ventas arenasının ana giriş kapısı önünde toplanan göstericiler, her yıl olduğu gibi yeşil renkli fularlarını havaya kaldırarak boğa güreşlerinin yasaklanması için sembolik bir mesaj verdi.

Bu yılki gösteriye Portekiz, Şili, Hollanda gibi bazı ülkelerden hayvan hakları savunucusu siyasi partilerin bazı temsilcileri ve yabancı aktivistler de katıldı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, boğa güreşlerinin yanı sıra özellikle Valensiya ve Katalonya bölgelerinde ünlü olan, boğaların boynuzlarına ateş toplarının bağlandığı "toro embolado" olarak adlandırılan etkinliklerinin de yasaklanması istendi.

İspanya'da 11. yüzyılda başlayıp 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013'te Senato'da yapılan oylamayla İspanya'nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti.

Ülkenin 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991'de ve Katalonya 2010'da boğa güreşlerini yasaklamıştı.

İspanya'da yılda 1800'den fazla boğa güreşi düzenlenirken bu etkinliklerin direkt ve dolayı olarak İspanyol ekonomisine 3,5 milyar avroluk etkisi olduğu, yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladığı istatistiklerde belirtiliyor.

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