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İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı eşinin yanına taşınacak

İspanya Yüksek Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınmasına karar verdi.

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İspanya'da sosyalist hükümetin, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine ilişkin bir yılı aşkın süredir verdiği mücadelede nihai karar, Yüksek Mahkemeden çıktı.

Hükümetin, diktatör Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıttan çıkarılıp eşinin gömülü olduğu aile mezarlığına taşınması kararına Franco'nun torunlarının yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, hükümeti haklı buldu.

Mahkeme üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararda, Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılıp Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında eşi Carmen Polo'nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağı belirtildi.

Franco'nun ailesinin, kalıntıların Madrid'deki Almudena Katedrali'ne taşınmasına ilişkin talebi ise reddedildi.

- FRANCO MAĞDURU AİLELER GÖSTERİ DÜZENLEDİ
 

İspanyol basını, "Franco'nun kalıntılarının taşınmasının 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde olacağını" iddia etti.

Bu arada Franco mağduru ailelerin bağlı bulunduğu derneğin çağrısıyla Yüksek Mahkeme önünde toplanan bir grup gösteri düzenledi.

İspanya İç Savaşı ve Franco rejiminin mağdurları, basına yaptıkları açıklamada, "İspanya'ya ihanet edenler, binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar mezarda da olsa saygı göremez." dedi.

- "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE GÖTÜRECEĞİZ"
 

Franco'nun aile avukatı Luis Felipe Utrera Molina, "Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Molina, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, "Franco'nun kalıntılarını yerin yedi kat altına gömerek, her katı kilitleyip anahtarı atmak istediğini" söyledi.

- FRANCO'NUN MEZAR YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ SÜRECİ
 

İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 24 Ağustos 2018'de diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

İspanyol Meclisinde de onaylanan kararname sonrası, hükümet yetkilileri önce aralık sonuna, daha sonra da ocak sonuna diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandıramamıştı.

Franco'nun torunlarının yaptığı itirazlar sonucu hükümetin kararı yargıya taşınmıştı.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada, diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

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