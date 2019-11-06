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İspanya'da düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 5 kişi öldü

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin kayalara çarparak batması sonucunda en az 5'inin öldüğü bildirildi.

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Kanarya Adaları grubundan Lanzarote'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun, sabah saatlerinde kıyıya yakın bir yerde kayalara çarparak battığı açıklandı.

Sivil Koruma ekiplerince basına verilen bilgilerde, teknede 12 düzensiz göçmenin bulunduğu ve olay sonrasında 4 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ve jandarmaya bağlı ekiplerin şimdiye kadar 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Kanarya Adaları'nın 607 kilometre güneyinde 29 Ekim'de yaşanan diğer bir düzensiz göçmen dramında, 29 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne batmış ve bölgeden geçen Singapur bayraklı bir tankerin yardımıyla göçmenlerden 25'i kurtarılırken 4'ü hayatını kaybetmişti.

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