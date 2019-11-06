İspanya'da düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 5 kişi öldü İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin kayalara çarparak batması sonucunda en az 5'inin öldüğü bildirildi.