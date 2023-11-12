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Dünya

İspanya'da Filistin'e destekte bulunan topluluğa polis müdahalesi

İspanya'nın Barselona kentinde Filistin'e destek için dün yapılan gösteride França tren istasyonunu işgal eden gruba polis müdahalede bulundu. Göstericiler polisin müdahale ettiği yerel saatle 21.00'e kadar eylemlerine burada devam etti.

AA12 Kasım 2023 Pazar 11:19 - Güncelleme:
İspanya'da Filistin'e destekte bulunan topluluğa polis müdahalesi
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Barselona sokaklarında 10 bine yakın kişinin katıldığı gösteride, "İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi" istendi.

"Boykot İsrail", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durduralım, İsrail ile silah ticaretine artık yeter" yazılı pankart taşıdı.

Gösteri çağrısını yapan sol örgütlerin sözcüsü Celia Cassenyes, buradaki konuşmada, "İsrail, savunmasız ve tutsak halka karşı toplu cezalandırma uyguluyor. İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara izin veren hiçbir gerekçe yok. İsrail, ateşkes taleplerini tamamen göz ardı ediyor. Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için İspanyol hükümeti, bu devletle silah ticaretine son vermeli." dedi.

Gösterinin sonunda kalabalık bir grup, França (Fransa) tren istasyonuna girdi. Göstericiler polisin müdahale ettiği yerel saatle 21.00'e kadar eylemlerine burada devam etti.

"Filistin istasyonu" yazılı pankart açan göstericiler, yolcu giriş çıkışlarını kapatarak, "İsrail'e boykot", "Özgür Filistin" sloganları atarak oturma eylemi yaptı.

Eylem, polisin müdahale ettiği göstericilerin tren istasyonundan çıkartılmasıyla son buldu.

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