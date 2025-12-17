İSTANBUL 14°C / 5°C
  • Dünya
  • İspanya'da göçmen skandalı: Zorla çıkarıldılar
Dünya

İspanya'da göçmen skandalı: Zorla çıkarıldılar

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde Barselona kenti yakınlarındaki Badalona'da 2023 yılından bu yana işgal edilen eski bir lise binasında yaşayan 400 kadar göçmen, polisin sabah saatlerindeki baskınıyla tahliye edildi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 13:46
İspanya'da göçmen skandalı: Zorla çıkarıldılar
İspanya'da işgal edilen binalarda yaşayan göçmenlerin tahliye edilmesi için bu zamana kadarki en büyük polis operasyonu olduğu belirtilen, eski B9 lisesi binasına sabah erken saatlerde başlayan baskının, 4 Aralık'ta çıkarılan mahkeme kararıyla yürütüldüğü bildirildi.

Yerel yönetim yetkililerince basına verilen bilgilerde, 2023'ten bu yana işgal altında olan binada yaklaşık 400 göçmenin yaşadığı ancak tahliye haberlerinin çıkmasının ardından son haftalarda bu sayının 200'e kadar indiği belirtildi.

Badalona'daki sosyal yardım kuruluşlarının tahliye sonrasında, göçmenlerden en savunmasız durumda olan yaklaşık 50'sini Sosyal Hizmetler binasına aldığı, diğer göçmenlere de barınma desteği sağlamak için görüşmeler yapıldığı açıklandı.

Diğer yandan Katalonya özerk hükümet başkanı Salvador İlla, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Badalona'daki eski B9 lisesinin tahliyesinin "insani değerlere saygı gösterilerek, yardıma ihtiyacı olan herkese yardımcı olma amacıyla gerçekleştirildiğini" savundu.

"BU BİR REZALET, İNSAN HAKLARI İHLALİ"

Katalonya Parlamentosu'nda konuşan Comuns partisinin Sözcüsü Jessica Albiach ise "Bu bir rezalet, insan hakları ihlali." diyerek, "kışın ortasında ve alternatif konut sağlanmadan" yapılan tahliyeleri kınadı.

Katalan polisi (Mossos d'Esquadra) ve İspanya Ulusal Polisi tarafından sabah saatlerinde başlatılan tahliyede, göçmenler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

