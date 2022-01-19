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Dünya

İspanya'da huzurevinde facia

İspanya'nın Valencia kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:24
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İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinde bulunan bir huzurevinde dün gece TSİ 23.20 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiyenin gelmesinin ardından huzurevinde yaşayan 70 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmeye başlandı. Yangın saat 01.20 sıralarında kontrol altına alınırken, yetkililer huzurevinde bulunan 70 kişiden 25'inin kurtarıldığını söyledi. Yetkililer dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, dumandan etkilenen 11 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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