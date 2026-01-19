İSTANBUL 5°C / 3°C
Dünya

İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 00:55 - Güncelleme:
Yerel medyada yer alan haberlerde, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlardan dolayı manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi.

Verilen ilk bilgilere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.

