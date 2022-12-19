İspanya'da intihar sayısı 2021'de ilk kez 4 binin üzerine çıktı

INE, intihar vakalarında 2020'ye göre 2021'de yüzde 1,6'lık bir artış görüldüğünü ve kendi inisiyatifiyle hayatını son verenlerin sayısının 4 bin 3 olduğunu bildirdi.

İspanya'da intihar vakalarında özellikle Kovid-19 sonrasında ciddi artış görüldüğü notu düşüldü.

Ülkede 2018'de 3 bin 539, 2019'da 3 bin 617, 2020'de 3 bin 941 kişi intihar etmişti.

2022'nin ilk 6 ayında da 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 5,1'lik artışla 2 bin 15 kişinin intihar ettiği aktarıldı.

INE, 15-29 yaş grubunda doğal olmayan ölümlerde intiharın ikinci sırada olduğu bilgisini paylaştı.

İspanya'da kurulan "İntiharları Durdurma Platformu", ülke tarihinde ilk defa Eylül 2021'de başkent Madrid'de gösteri düzenleyerek, meclisteki tüm siyasi partilere "İntiharı önleyici ulusal plan" çağrısında bulunmuştu.