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Dünya

İspanya'da kabine değişikliği yapıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere 7 pozisyonda değişiklikler yapıldığını açıkladı.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 00:46 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 00:46
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Başbakan Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, kabinede değişikliğe gittiklerini söyledi.

Bakanlar ve bakan yardımcılığının da olduğu 7 pozisyonda değişiklik yapıldığını kaydeden Sanchez, daha genç isimlerin göreve geldiğini ve kabinenin "gençleştirildiğini" ifade etti.

Sanchez, yeni kabinenin ekonomik iyileşme, işsizlik ve Avrupa Birliği (AB) kurtarma fonlarının yönetimine odaklanacağını belirtti.

Değişiklik kapsamında Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo görevden ayrılırken, yerini Ekonomi Bakanı Nadia Calvino aldı.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da görevini İspanya'nın Paris Büyükelçisi Jose Manuel Albares'e devretti.

Ulaştırma, Adalet, Bilim Kültür ve Eğitim bakanları da değişti.

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