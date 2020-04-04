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Dünya

İspanya'da karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde karantinanın 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:25 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:25
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