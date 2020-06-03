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Dünya

İspanya'da kedi ile farenin kavgası saniye saniye görüntülendi

İspanya'da karnı acıkan kedinin yakalamaya çalıştığı fare, kediyi, Malaga sokaklarında kovaladı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 16:38
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İspanya’nın Endülüs Özerk Topluluğu'na bağlı Malaga kenti sokaklarında kedi ile farenin kovalamaca anı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi filmi sahnelerini aratmayan olayda, karnı acıkan kedi fareyi fark etmesinin ardından avlamaya çalıştı. Fareden beklenmedik tepki gören kedi ise neye uğradığını şaşırdı.

FAREDEN KEDİYE UÇAN TEKME

Fareyi yakalamak için hızlı hareket eden kedi, farenin kendisine tekmeler savurmasıyla havaya sıçradı. Kediyle birkaç dakika boyunca kavga eden fare, yem olmaktan refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere, ‘Fare bana Teenage Mutant Ninja Turtles'ı hatırlatıyor’, ‘Hepiniz, kedi fare ile oynadıktan sonra öğle yemeği olduğunu biliyorsunuz’, ‘Bu fare yaşamayı hak etti’ şeklinde yorum yaptı. Kedi ile farenin kavgası sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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