İspanya'da koronavirüs vakaları son 3 günde 52 bin 188 arttı

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:07 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:07

Sağlık Bakanlığı, cuma günü 1 milyon 46 bin 132 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını son 3 günde 52 bin 188 artışla bugün 1 milyon 98 bin 320 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığında oluşturulan Kovid-19 ile Mücadele Komisyonunun Başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, "Bu zamana kadar alınan önlemlerin en büyük amacı hastanelerde olası bir kuyruğu, yoğunlaşmayı önlemek. Mevcut durumda bazı hastanelerde durum kritik olsa da ülke genelinde Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 13,7, bu oran yoğun bakımlarda yüzde 24,2. Ama bazı özerk yönetimlerde yüzde 40'ı buldu. Yoğunluğu önlemek çok önemli." dedi.

Bu arada sol koalisyon hükümetinin pazar günü aldığı kararla yasal sınır olduğundan şimdilik sadece 15 gün süreyle ilan edilen ancak 9 Mayıs'a kadar uzatılmak istenen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına başlandı.

Buna göre ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Katalonya ve Castilla y Leon gibi bazı özerk yönetimler bunu bir saat (22.00) öne, Madrid, Valensiya, Extremadura özerk bölgeleri ise bir saat ileriye (24.00) aldı.

Ayrıca kuzeydeki Asturias ve Aragon özerk yönetimleri kendi bölgelerinde giriş ve çıkışı yasaklayan serbest dolaşıma kısıtlamalar getirdi.

Diğer yerel yönetimler, serbest dolaşım kısıtlamasını sadece salgının yoğun görüldüğü mahallelerde uyguluyor.

OHAL kapsamında ülkede genelinde aile veya arkadaş arası toplanmalarda en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

- PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 447 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 343 olurken, vaka sayısı 121 bin 133'e ulaştı.

Pandemiyle bağlantılı ölü sayısında son günlerde artışın gözlendiği Portekiz'de, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının sayısı da yükseliyor.

Mevcut durumda hastanelerde Kovid-19 teşhisi konulan 1672 hastanın tedavisi sürüyor.

Sol hükümet, ülkede en az 3 ay süreyle tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirirken, salgının yoğun olduğu kentlerde serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.