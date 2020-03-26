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Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı

26 Mart 2020 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:37
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