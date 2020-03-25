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Dünya

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 434'e çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı

25 Mart 2020 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:45
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