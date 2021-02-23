İspanya'da Kovid-19 ölümleri artıyor

AA 23 Şubat 2021 Salı 20:43 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 20:43

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 443 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 461 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde günlük can kayıpları halen yüksek seviyelerde olmasına rağmen yeni vakalarda düşüşün devam ettiği görüldü.

Her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 235'e gerilediği İspanya, Avrupa Birliği'nin belirlediği ve 250 vaka sınırı koyduğu Kovid-19'da aşırı riskli ülkeler listesinden uzun bir süre sonra çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 443 artışla 68 bin 79'a, toplam vaka sayısı da 7 bin 461 artışla 3 milyon 161 bin 432'ye ulaştı.

Ülkede mevcut durumda, Kovid-19 hastalarının yatak doluluk oranının hastanelerde yüzde 11,27, acil serviste ise yüzde 31,54 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 1032 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yeni vaka ve can kayıplarının düşüşün olduğu ülkede salgından ölenlerin toplam sayısı 16 bin 86'ya, toplam vaka sayısı 799 bin 106'ya çıktı.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirlerarası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.