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Dünya

İspanya'da Kovid-19 paniği: Bölgesel önlemler alınabilir

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bin 772 vaka tespit edildi. Bu sayının ülke genelinde karantina uygulamasının kaldırılmasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.

İHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:59 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:01
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa’da etkisini sürdürürken, İspanya’da bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 772 korona virüs vakası kaydedildiği bildirildi. Bu sayının ülke genelinde karantina uygulamasının kaldırılmasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi ve toplam vaka sayısının 305 bin 767’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 28 bin 499’a yükseldiği aktarıldı.

İspanya’da vaka sayısındaki artış dikkat çekerken, hükümetin yerel yetkililere virüsün yayılmasını engellemek için bölgesel önlemler alma konusunda yetki arttırımı sağlayacağı iddia edildi.

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