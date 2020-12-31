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Dünya

İspanya'da Kovid-19 tırmanışta

İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı-.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 00:17 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 00:17
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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayılarında yeniden artış olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı dünden bugüne 247 artışla 50 bin 689'a çıktı.

Yeni vaka sayılarında artışın dikkati çektiği İspanya'da, son 24 saatte 16 bin 716 artışla toplam vaka sayısı 1 milyon 910 bin 218'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme tedbirleri devam ediyor.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler yeni vaka sayılarının artmaya devam etmesi halinde ek önlemler almanın kaçınılmaz olacağını savunuyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 49 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 830'a, toplam vaka sayısı da 406 bin 51'e çıktı.

Portekiz'de 5 Aralık'tan bu yana günlük vaka sayılarında en yüksek artış gözlendi.

Başbakan Antonio Costa, basına yaptığı değerlendirmede, Noel tatili döneminde gevşetilen önlemlerin Kovid-19 vakalarına olası etkisini ocak ayının ikinci haftasında görülebileceğini söyledi.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

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