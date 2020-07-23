İspanya'da Kovid-19 yeni vaka sayısı yükseliyor

AA 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, ülke genelinde yeni vaka sayılarındaki artışın sürmesi dikkati çekti.

Yeni vakalarda iki gün önce 529 olan günlük sayı, dün 730'a bugün de 971'e çıktı.

Ülkenin kuzey doğusundaki Aragon bölgesi son 24 saatte 415 yeni vaka ile en yüksek artışın olduğu özerk yönetim olurken, onu Katalonya (182), Madrid (102), Navarra (66) ve Bask (61) bölgeleri izledi.

Kovid-19'dan dolayı mart ve haziran ayları arasında olağanüstü hal uygulayan İspanya'da son bir haftadır yeni vakalardaki artışın haziran ayı seviyesine ulaşmasıyla bazı bölgelerde kısıtlamaların tekrardan getirilmesi tartışılıyor.

Bu arada Bakanlığın verilerine göre PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 270 bin 166'ya ulaştı.

İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 3 artışla 28 bin 429 olarak güncellendi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1705'e çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 229 olduğu ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'da toplam vaka sayısı 49 bin 379'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 379 artışla 34 bin 369 olarak açıklandı.